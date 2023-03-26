Юлию Ефременкову с сыном-близнецом увезла «скорая» — малыш плохо дышит, появился хрип

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова вместе с сыном-близнецом находится под наблюдением врачей. Незадолго до этого у шестимесячного мальчишки появились симптомы вируса, а минувшей ночью ему стало тяжело дышать.

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Ранним утром Ефременкова подошла сыну и мгновенно считала, что что-то не так. Наследник звезды плохо дышал, в его голосе появился хрип. Ведущая тут же потянулась к телефону и набрала «03».

Маму с малышом госпитализировали. По словам отца мальчика, Мондезира Свет-Амура, наследнику сразу должны были сделать рентген и взять кровь. Ни того, ни другого они так и не дождались.

«Сказали сначала, что сделают рентген в 9.00, потом, что в 11.00 повезут. Я просто в бешенстве! Это как так? Но при этом они сделали ему укол, не взяв перед этим анализ крови», — негодует Мондезир в своем микроблоге.

Отношения пары хотя и дали трещину, однако Свет-Амур постоянно на связи с Юлией.

Ранее, напомним, Юлия Ефременкова с близнецами посетила офтальмолога. На беду ведущей, врач обнаружила у мальчишек отклонения в развитии.