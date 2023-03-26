«Делаем ставки, когда он заработает первый миллион»: Рудковская приоткрыла будущее младшего сына

В одном из Telegram-каналов известного продюсера Яну Рудковскую назвали «амбассадором превращения собственных детей в ходячие рекламные площадки». 48-летняя звезда российского шоу-бизнеса с такой формулировкой оказалась не согласна и предложила свой вариант.

«Я бы предпочла себе другую характеристику: Яна Рудковская, амбассадор превращения собственного ребенка в блестящего спортсмена и будущего чемпиона. Звучит же, верно? А главное, все правдиво», - пишет супруга Евгения Плющенко в Telegram.

Речь идет о том, что 10-летний сын Рудковской Саша (он же Гном Гномыч) в свои юные годы уже стал звездой социальных сетей и активно получает рекламные контракты как начинающий спортсмен и ребенок известных родителей.