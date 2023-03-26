«Делаем ставки, когда он заработает первый миллион»: Рудковская приоткрыла будущее младшего сына

В одном из Telegram-каналов известного продюсера Яну Рудковскую назвали «амбассадором превращения собственных детей в ходячие рекламные площадки». 48-летняя звезда российского шоу-бизнеса с такой формулировкой оказалась не согласна и предложила свой вариант.
«Я бы предпочла себе другую характеристику: Яна Рудковская, амбассадор превращения собственного ребенка в блестящего спортсмена и будущего чемпиона. Звучит же, верно? А главное, все правдиво», - пишет супруга Евгения Плющенко в Telegram.
Речь идет о том, что 10-летний сын Рудковской Саша (он же Гном Гномыч) в свои юные годы уже стал звездой социальных сетей и активно получает рекламные контракты как начинающий спортсмен и ребенок известных родителей.
«Вот только надо в таких постах как-то продумывать и учитывать то, что Саша, минимум, пятьдесят шоу в год откатывает, он пашет на льду так, как не пашут многие взрослые. И рекламодатели многие приходят, в том числе, поэтому. А будут еще больше приходить, потому что он растет», – отметила Рудковская.
«И это у меня еще Арсений твердо на коньки не встал. Ставим с Женей ставки, когда он заработает себе и брату первый миллион».
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Напомним, в 2020 году у Рудковской и Плющенко появился второй общий ребенок Арсений. Неужели и он пойдет по стопам отца и старшего брата в фигурное катание?