СМИ: пересадка печени Костомарову может быть неэффективна — сепсис усугубил положение

В СМИ стали появляться сведения о том, что у Романа Костомарова на фоне приема лекарств начала отказывать печень. Можно было бы предположить трансплантацию органа, однако из-за сепсиса, который диагностировали у спортсмена, эта манипуляция может усугубить и без того тяжелое состояние фигуриста.

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О том, что трансплантация печени в случае Костомарова не имеет смысла, высказался гепатолог Павел Богомолов. По его словам, если бы причина поражения печени была другой, тогда операция была бы эффективна.

«Если бы у него было, допустим, фульминантное поражение печени из-за острого гепатита D, тогда, да, спасением была бы трансплантация печени. А если у него системное заболевание, сепсис, например, то здесь трансплантация печени только ухудшит ситуацию, потому что сама по себе операция небезразлична организму», — прокомментировал специалист.

Тем временем прошло почти три месяца, как 46-летний Роман Костомаров попал в «Коммунарку» с тяжелой формой пневмонии. После сепсиса и некроза конечностей двукратному чемпиону мира по фигурному катанию ампутировали ноги по колено и частично кисти рук. Если некроз не остановится, то спортсмену грозит еще одна ампутация.

По материалам «Пятого канала».