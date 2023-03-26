Кадры «для взрослых»: Клава Кока, извиваясь с обнаженной грудью, попросила сделать ей ребенка (видео)

Певица Клава Кока впустила недавно трек «Замуж» с которым успешно гастролирует по России. В настоящий момент знаменитая блондинка срывает аншлаги практически в каждом городе России, где организуются ее выступления.

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При этом Клава Кока радует публику не только своим вокалом и запоминающимися мелодиями, но и притягательными образами.

Знаменитость смело открывает перед поклонниками свои стройные ножки и красивую молодую грудь.

В Иркутске звезда вышла на сцену в костюме с дерзким декольте, в котором бюст так и подпрыгивал во время танца.