Кадры «для взрослых»: Клава Кока, извиваясь с обнаженной грудью, попросила сделать ей ребенка (видео)

Кадры «для взрослых»: Клава Кока, извиваясь с обнаженной грудью, попросила сделать ей ребенка (видео)

Клава Кока. Фото: соцсети звезды.

Певица выступает с новой песней в шокирующем своей откровенностью образе.

Певица Клава Кока впустила недавно трек «Замуж» с которым успешно гастролирует по России. В настоящий момент знаменитая блондинка срывает аншлаги практически в каждом городе России, где организуются ее выступления.

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При этом Клава Кока радует публику не только своим вокалом и запоминающимися мелодиями, но и притягательными образами.

Знаменитость смело открывает перед поклонниками свои стройные ножки и красивую молодую грудь.

В Иркутске звезда вышла на сцену в костюме с дерзким декольте, в котором бюст так и подпрыгивал во время танца.

«Не зови меня зая,

Зови меня замуж,

Не зови меня бэйби, б-б-б-бэйби

Лучше сделай мне бэйби, сделай мне бэйби», - спела перед сибиряками Клава Кока.

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