Кадры «для взрослых»: Клава Кока, извиваясь с обнаженной грудью, попросила сделать ей ребенка (видео)

Певица Клава Кока впустила недавно трек «Замуж» с которым успешно гастролирует по России. В настоящий момент знаменитая блондинка срывает аншлаги практически в каждом городе России, где организуются ее выступления.
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При этом Клава Кока радует публику не только своим вокалом и запоминающимися мелодиями, но и притягательными образами.
Знаменитость смело открывает перед поклонниками свои стройные ножки и красивую молодую грудь.
В Иркутске звезда вышла на сцену в костюме с дерзким декольте, в котором бюст так и подпрыгивал во время танца.
«Не зови меня зая,
Зови меня замуж,
Не зови меня бэйби, б-б-б-бэйби
Лучше сделай мне бэйби, сделай мне бэйби», - спела перед сибиряками Клава Кока.