Дочь Пригожина, устроившаяся в такси: «Я не пытаюсь клянчить, я взрослый человек и сама в ответе за свою жизнь»

Дочь Иосифа Пригожина – Даная – устроилась таксистом, тогда как и года не прошло, как она родила первенца. Новость быстро разлетелась по Сети, став чуть ли не самой обсуждаемой; поклонники стали упрекать Данаю в ее выборе, мол, можно было попросить денег у отца, и продолжать сидеть в декрете.

Наследница музыкального продюсера решила расставить точки над «и».

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«Мне никто ничем не обязан. Отвечая на вопросы подписчиков, я не пытаюсь клянчить или выпрашивать. Мне отец всегда поможет, если я об этом попрошу! Но я взрослый человек и сама в ответе за свою жизнь! Отец прекрасно это знает», — высказалась Даная.

Подписчики напомнили звездной дочери, что работа таксистом сопряжена с серьезными рисками. Но и тут у 26-летней Пригожиной нашелся аргумент.

«Я ничего не боюсь. Такси - это удобно, в любое время приехал домой!» — подытожила Даная в своем микроблоге.

Ранее, напомним, Даная сообщала, что вышла работать из-за временной нетрудоспособности мужа. Ее супруг получил серьезную травму, и теперь проходит реабилитацию.