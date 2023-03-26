Костомарова поддержал реаниматолог: «Многие пишут, зачем жить без конечностей, но это абсолютная глупость»

Роман Костомаров стоически переносит удары судьбы. Принять суровую реальность ему помогает психолог и надежная поддержка близких. Прискорбно, но многие поклонники спортсмена не понимают его титанической борьбы за жизнь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На странице Костомарова в соцсетях то и дело появляются комментарии с призывом не мучить и отпустить чемпиона. Врач реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина эту позицию не разделяет.

Медик убеждена, что в лечении прославленного фигуриста нужно идти до конца и пробовать различные методики. В конечном счете это принесет результат.

«Я видела много комментариев, в которых пишут, мол, зачем жить без конечностей, но это абсолютная глупость. Нужно Романа продолжать лечить, спасать и поддерживать, человек он молодой и сильный», — высказалась Юдина.

Она добавила, что медицина давно не стоит на месте, и нужные протезы всегда можно сделать, поэтому ампутации — это не повод списывать спортсмена со счетов.

По материалам msk1.ru