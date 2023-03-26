Реаниматолог о Костомарове: «В наше время сепсис — это не приговор. Все решаемо»

Почти три месяца Роман Костомаров находится в «Коммунарке». Врачи делают все возможное, чтобы вернуть спортсмена к жизни. Из-за прогрессирующего сепсиса фигурист уже лишился обеих ног по колено, пальцев на левой руке и правой кисти. Если некроз продолжит развиваться, то чемпиону грозит еще одна ампутация.

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Тем временем реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина вселила надежду на благоприятный исход. Медик увидела огромный плюс в том, что сейчас спортсмен дышит самостоятельно. По ее мнению, фигурист действительно был в тяжелом состоянии, но теперь это позади.

«Если у Романа был сепсис, предполагаю, что был у него и септический шок. А он сопровождается стойким снижением артериального давления. <...> Также у Романа была полиорганная недостаточность, к которой мог привести сепсис. В наше время ни сепсис, ни "полиорганка" — это не приговор. Все решаемо», — отметила специалист.

По материалам msk1.ru