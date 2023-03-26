Встречайте новую Харли Квинн: Леди Гага предстала в клоунском образа на съемках сиквела «Джокера»

Стоит отметить, что этот новый образ совершенно не похож на «луки» Харли Квинн в исполнении Марго Робби, зато полностью вписывается историю Джокера от Тодда Филлипса и Хоакина Феникса.

Актриса певица снялась в некой сцене протеста - вокруг нее было множество полицейских и статистов в клоунском гриме с плакатами в руках. Добавим, что, по сюжету комиксов, Харли Квинн была психиатром злодея Джокера, которая влюбилась в своего безумного пациента и встала на преступный путь бок о бок с ним. Оба они – враги Бэтмена.

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Напомним, сиквел «Джокер: Безумие на двоих» станет мюзиклом и будет выпущен в кинотеатрах 4 октября 2024 года.