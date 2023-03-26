Ненавидящая россиян Лайма Вайкуле заявила, что у нее все отняли

Ненавидящая россиян певица Лайма Вайкуле сделала новое сенсационное заявление. На этот раз исполнительница хита «Акапулько» заявила, что у нее что-то отобрали наши соотечественники.

«Мне было страшно, что не смогу я больше петь по-русски. Не хватало, чтобы еще отняли сам русский. У меня все отняли», — заявила Вайкуле.

Правда, что конкретно у нее отобрали россияне - Лайма уточнять не стала.

Вайкуле много лет работала в России и зарабатывала огромные деньги. Но в связи с мировыми событиями - она одна из первых уехала в Европу, откуда поливает помоями нашу родину.

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