Алена Водонаева: «Меня тошнит от некрасивых людей, которые размножаются!»

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева славится своими радикальными высказываниями. В прошлом году она заявляла, что не может заходить в лифт с толстыми людьми. А теперь новый перл.

Светскую даму на этот раз тошнит от некрасивых людей. Она выложила фото жены Марка Цукерберга, которая держит на груди новорожденного ребенка.

«Может, со мной что-то не так, но меня вообще не умиляют такие фото. Первое, о чем я думаю с чувством тошноты - это о сексе двух некрасивых людей, которые размножаются», - написала она.

Пунктуацию мы поправили, чтобы у наших читателей не потекла кровь из глаз.

При этом себя лично Водонаева к этому числу не отнесла. Бывшая участница «Дома-2» хоть как-то пытается ловить хайп, чтобы о ней говорили.

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