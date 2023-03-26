Гарри Поттер станет папой: Дэниел Рэдклифф и его возлюбленная ждут своего первенца

Гарри Поттер окончательно вырос. 25 марта западные СМИ сообщили о том, что 33-летний актер Дэниел Рэдклифф и его девушка-актриса Эрин Дарк станут родителями. Для обеих звезд это будет первый ребенок.

«Они в полном восторге и не могут дождаться, когда станут семьей из трех человек, — цитирует британское издание The Mirror свой источник, близкий к паре. — Недавно они рассказали об этом своим семьям и друзьям. Это невероятно захватывающее время».

Напомним, Эрин 38 лет, она встречается с Дэниелом с 2012 года после знакомства на съемочной площадке фильма «Убей своих любимых».