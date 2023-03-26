Эмили Ратаковски застукали страстно целующейся с Гарри Стайлзом на улице в Токио

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, подав на развод с мужем в сентябре 2022 года, все никак не успокоится – 31-летнюю красотку понесло в романтические приключения с мужчинами. То ее замечали в компании Брэда Питта, потом ею увлекся «бывший» Ким Кардашьян, комик Пит Дэвидсон, а потом в романе с девушкой был заподозрен другой комедиант Эрик Андре.

И вот издание Daily Mail публикует кадры, как Эмили целуется на улице в Токио с британским музыкантом Гарри Стайлзом из группы One Direction. Звездная парочка ни капельки не скрывала свою страсть. Несмотря на то, что папарацци застукали их на улице и одетыми, кадры с любовниками заслуживают рейтинга 18+.

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