«Сейчас она несчастлива»: источник рассказал, что происходит в личной жизни Меган Фокс после измены жениха

Так, погодите-ка… А что там с Меган Фокс и ее женихом-музыкантом Machine Gun Kelly, которого она якобы застукала на измене и чуть было не бросила? В начале этого года они чуть было не разорвали помолвку и пытались спасти свои отношения у психолога. В итоге актриса простила певца или же отправила его в свободное плавание?
На днях близкий к звездной паре инсайдер рассказал, что они «все еще работают над своими проблемами».
«Только время покажет, сойдутся ли они должным образом, но сейчас это выглядит маловероятным, — цитирует свой источник издание People. - У них всегда были какие-то бурные отношения. Однако Меган была в восторге, когда они обручились. Она действительно любит его. Но сейчас она несчастлива. Некоторое время назад она сняла обручальное кольцо, и оно больше не надето».
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Напомним, звездная пара закрутила роман летом 2020 года, а в январе 2022-го объявила о своей помолвке. Актриса и певец изображали из себя страстно влюбленных друг в друга вампиров, но даже страшные сказки имеют свой конец.