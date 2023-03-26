«Сейчас она несчастлива»: источник рассказал, что происходит в личной жизни Меган Фокс после измены жениха

Так, погодите-ка… А что там с Меган Фокс и ее женихом-музыкантом Machine Gun Kelly, которого она якобы застукала на измене и чуть было не бросила? В начале этого года они чуть было не разорвали помолвку и пытались спасти свои отношения у психолога. В итоге актриса простила певца или же отправила его в свободное плавание?

На днях близкий к звездной паре инсайдер рассказал, что они «все еще работают над своими проблемами».