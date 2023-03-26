Заботливая мама Ким Кардашьян оформляет на дочь четыре бизнеса

Да что вы знаете о заботливых родителях? Ким Кардашьян, например, подала заявку на регистрацию четырех товарных знаков для своей 9-летней дочери Норт Уэст.

Американская пресса пишет, что в скором времени старшая наследница светской львицы сможет запустить от своего имени бренд по уходу за кожей и серию игрушек. Еще один товарный знак поможет Норт сниматься в рекламе, а четвертый – организовывать «развлечения в сети Интернет».

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В общем, девочка растет будущей бизнес-леди. Она еще биологию с химией не выучила, но в скором времени сможет выпускать увлажняющие средства для кожи, лосьоны, крема, сыворотки, гели для душа, пену для ванн и тому подобное. А кто вложится ее ожидаемый бизнес? Ну, конечно же, звездная мама! Сытую жизнь детям нужно обеспечивать уже здесь и сейчас.