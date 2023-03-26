88-летней Валентине Талызиной срочно требуется сиделка

Валентина Талызина, несмотря на преклонный возраст, активно снимается в кино. Однако здоровье ее периодически подводит.

У 88-летней артистки болят ноги, и она не может передвигаться самостоятельно как раньше. К домашнему персоналу Талызина относится настороженно, так как боится, что ее могут обокрасть.

Дело в том, что недавно подругу Валентины Наталью Фатееву обчистила домработница. Пока та была в больнице, женщина вынесла из квартиры карту с пенсией и украшения.

Валентина Талызина обещает: своих сиделок она проверит вдоль и поперек.

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