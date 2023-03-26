«Он изолировал меня»: Валерия вспомнила, как из-за манипуляций бывшего мужа-тирана потеряла близких

Исполнительница Валерия вспомнила ужасы жизни с бывшим мужем Александром Шульгиным.
В какой-то момент Валерия поняла, что больше не может терпеть домашнее насилие. Но до решения подать на развод певица жила в страхе и даже не замечала, как ее отгородили от родных и друзей.
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«Единственный человек, с кем я тогда контактировала – мой бывший муж. Он изолировал меня быстро от всей прошлой жизни – всех моих друзей, родственников. Он просто отсек все, что мне было дорого», – призналась Валерия в беседе со Светланой Бондарчук для Ютуб-канала «Света вокруг света».
«Это происходило постепенно. Не сразу это было заметно. В какой-то момент я поняла – у меня же вообще никого нет», – добавила певица.
Напомним, ранее Валерия объяснила, почему ее средний сын рос вдали от семьи.