«Он изолировал меня»: Валерия вспомнила, как из-за манипуляций бывшего мужа-тирана потеряла близких

Исполнительница Валерия вспомнила ужасы жизни с бывшим мужем Александром Шульгиным.

В какой-то момент Валерия поняла, что больше не может терпеть домашнее насилие. Но до решения подать на развод певица жила в страхе и даже не замечала, как ее отгородили от родных и друзей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».