«С днем рождения, моя любовь»: Юлия Пересильд показала трогательное фото поцелуя с избранником

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд поделилась подробностями личной жизни с исполнителем роли отца Сергия в сериале «Чики».
Недавно актер Михаил Тройник отпраздновал свое 35-летие. В этот праздничный день возлюбленная артиста поздравила именинника памятным фото.
«Сегодня 35. Стал взрослым. Спасибо маме и папе и моей любви, Юлии Пересильд. Спасибо друзьям. Спасибо учителям. Спасибо всем творческим коллективам. Всех вас люблю и заключу в свое сердце», – рассказал Тройник в своем микроблоге.
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«С днем рождения, любимый. Будь счастлив! Дыши глубоко! Расти высоко! Слушай свое сердце», – написала Юлия в личном микроблоге.
Юлия Пересильд с возлюбленным. Фото: соцсети
Напомним, ранее Марк Цукерберг поделился трогательным снимком с женой.