«С днем рождения, моя любовь»: Юлия Пересильд показала трогательное фото поцелуя с избранником

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд поделилась подробностями личной жизни с исполнителем роли отца Сергия в сериале «Чики».

Недавно актер Михаил Тройник отпраздновал свое 35-летие. В этот праздничный день возлюбленная артиста поздравила именинника памятным фото.

«Сегодня 35. Стал взрослым. Спасибо маме и папе и моей любви, Юлии Пересильд. Спасибо друзьям. Спасибо учителям. Спасибо всем творческим коллективам. Всех вас люблю и заключу в свое сердце», – рассказал Тройник в своем микроблоге.