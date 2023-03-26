«Она встречается с японцем»: Анастасия Решетова в кимоно придумала громкий заголовок о себе

Модель Анастасия Решетова примерила кимоно и посмеялась над теми, кто увидит в этом намек на новые отношения знаменитости.

Отметим, что после принятия ислама Решетова стала чаще фотографироваться с платками на голове или вовсе в хиджабе. А фолловеры писали, что экс-возлюбленная Тимати начала встречаться с влиятельными мужчинами из мусульманских стран.

Недавно Решетова надела кимоно. Анастасия не раз писала в своем микроблоге о любви к японской культуре. Но девушка привыкла, что фолловеры видят в национальных костюмах намеки на новые романы модели.