«Она встречается с японцем»: Анастасия Решетова в кимоно придумала громкий заголовок о себе

Модель Анастасия Решетова примерила кимоно и посмеялась над теми, кто увидит в этом намек на новые отношения знаменитости.
Отметим, что после принятия ислама Решетова стала чаще фотографироваться с платками на голове или вовсе в хиджабе. А фолловеры писали, что экс-возлюбленная Тимати начала встречаться с влиятельными мужчинами из мусульманских стран.
Недавно Решетова надела кимоно. Анастасия не раз писала в своем микроблоге о любви к японской культуре. Но девушка привыкла, что фолловеры видят в национальных костюмах намеки на новые романы модели.
Анастасия Решетова в кимоно. Фото: соцсети
«Паблики: «Анастасия Решетова надела кимоно. Теперь она встречается с японцем!»», – пошутила Решетова в соцсетях.
Напомним, ранее Анастасия Решетова похвасталась постройневшей фигурой.