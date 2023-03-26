«Что ты нам крови столько попил?»: Валерия объяснила, почему ее средний сын рос вдали от семьи

По словам Валерии, ее сын оказался слишком умным для своего возраста. И поэтому ему было скучно на уроках в российских школах.

«Я вот сейчас с ним разговариваю, говорю: «Тем, что ты нам жизни-то не давал? Что ты нам крови столько попил? Он говорит: «Ну, откуда я знаю, наверное, скучно было», – добавила Валерия в беседе со Светланой Бондарчук для Ютуб-канала «Света вокруг света».