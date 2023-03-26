«Испытала высокий уровень стыда»: жена Тимура Родригеза объяснила, зачем показала полуобнаженную грудь

Тимур Родригез с женой

Тимур Родригез с женой. Фото: соцсети 

Возлюбленная шоумена продемонстрировала откровенное декольте.

Жена исполнителя Тимура Родригеза поделилась пикантными кадрами. А после оправдалась за свою полуобнаженную грудь.

Анна Керимова призналась, что испытал стыд. Однако откровенные кадры стали для нее вызовом, который она приняла.

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Несмотря на критику фолловеров, Анна не жалеет о публикации соблазнительных фото.

«Как думаете, какой уровень стыда я испытывала на видео, от 1 до 10? 9,9! За лохматые волосы, за слишком откровенное декольте, да и вообще, кто я такая, этот мир не для таких, как ты... А может, это про любовь к себе? И если она есть, то не стыдно? Я рада, что это можно обсуждать и, главное, работать с проблемой», – отметила возлюбленная резидента Comedy Club.

Жена Тимура Родригеза. Фото: соцсети

Напомним, ранее Ольга Бузова ответила недоброжелателям, которые раскритиковали ее «брежневские» брови.

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