«Испытала высокий уровень стыда»: жена Тимура Родригеза объяснила, зачем показала полуобнаженную грудь

Жена исполнителя Тимура Родригеза поделилась пикантными кадрами. А после оправдалась за свою полуобнаженную грудь.

Анна Керимова призналась, что испытал стыд. Однако откровенные кадры стали для нее вызовом, который она приняла.

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Несмотря на критику фолловеров, Анна не жалеет о публикации соблазнительных фото.