«Испытала высокий уровень стыда»: жена Тимура Родригеза объяснила, зачем показала полуобнаженную грудь

Жена исполнителя Тимура Родригеза поделилась пикантными кадрами. А после оправдалась за свою полуобнаженную грудь.
Анна Керимова призналась, что испытал стыд. Однако откровенные кадры стали для нее вызовом, который она приняла.
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Несмотря на критику фолловеров, Анна не жалеет о публикации соблазнительных фото.
«Как думаете, какой уровень стыда я испытывала на видео, от 1 до 10? 9,9! За лохматые волосы, за слишком откровенное декольте, да и вообще, кто я такая, этот мир не для таких, как ты... А может, это про любовь к себе? И если она есть, то не стыдно? Я рада, что это можно обсуждать и, главное, работать с проблемой», – отметила возлюбленная резидента Comedy Club.
Жена Тимура Родригеза. Фото: соцсети
Напомним, ранее Ольга Бузова ответила недоброжелателям, которые раскритиковали ее «брежневские» брови.