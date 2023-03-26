Утяшева подловила Волю за играми с сыном и дочкой: София отрастила длинные косы, а Роберт – стал еще выше

Примечательно, что недавно пара уехала на съемки в Дубай. Теперь они вместе ведут новый проект. Как оказалось, супруги с собой привезли детей. Воля нашел время, чтобы поиграть с ними в игрушку, где нужно собирать башни из цветных кубиков. Утяшева засняла трогательные кадры. София была в длинными косичками. Отрастил густые волосы и Роберт.

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