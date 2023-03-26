Утяшева подловила Волю за играми с сыном и дочкой: София отрастила длинные косы, а Роберт – стал еще выше

Ляйсан Утяшева уже давно стала знаменитостью. Она ведет шоу «Новое танцы», а также свои авторские проекты. Телеведущая счастлива в браке с Павлом Волей. Влюбленные отмечают каждую годовщину. Они растят детей: сына Роберта и дочку Софию. Примечательно, что обязанности родители делят поровну.
Примечательно, что недавно пара уехала на съемки в Дубай. Теперь они вместе ведут новый проект. Как оказалось, супруги с собой привезли детей. Воля нашел время, чтобы поиграть с ними в игрушку, где нужно собирать башни из цветных кубиков. Утяшева засняла трогательные кадры. София была в длинными косичками. Отрастил густые волосы и Роберт.
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Также звездная семья устроила обед в пустыне. Примечательно, что пара скрывает лица детей. Они стараются оберегать их от лишнего внимания. Многие поклонники восхитились кадрами. Много комплиментов получил Павел, которого назвали идеальным папой. Также фанаты разглядели, что Роберт стал еще выше и скоро перерастет папу. А вот дочку Ляйсан начали называть Рапунцель.
Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети звезды