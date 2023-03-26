Бородина в мини-платье с подвязками и ботфортах оторвалась в компании мужчин: засветила чулки в сетку

На этот раз Бородина решила выйти в свет. Она принарядилась, выбрав черное мини-платье с подвязками. Наряд она дополнила косухой, чулками в сетку и ботфортами на толстой подошве. Телеведущая создала тотал лук в черном цвете. Ксения даже сделала макияж с акцентом на глаза, сделав смоки-айс.

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