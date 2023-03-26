Бородина в мини-платье с подвязками и ботфортах оторвалась в компании мужчин: засветила чулки в сетку

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Телеведущая провела вечер на празднике у Сердара Камбарова, который отметил день рождения. Образ звезды оказался дерзким.

Ксения Бородина уже давно стала популярной персоной. Ведущая шоу «Дом-2» продолжает блистать на телевидении. Она не скрывает, что разбогатела. Теперь Ксения регулярно путешествует. На днях она провела время во Франции. Телеведущая не только покаталась на лыжах, но и устроила себе шопинг в Париже. 

На этот раз Бородина решила выйти в свет. Она принарядилась, выбрав черное мини-платье с подвязками. Наряд она дополнила косухой, чулками в сетку и ботфортами на толстой подошве. Телеведущая создала тотал лук в черном цвете. Ксения даже сделала макияж с акцентом на глаза, сделав смоки-айс. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В таком аутфите Бородина пришла на вечеринку. Она приехала поздравить известного визажиста Сердара Камбарова с днем  рождения. В итоге телеведущая танцевала с мужчинами на танцполе. Она едва прикрыла сокровенное. Поклонники были удивлены такому смелому образу. Многих поразили чулки в сетку, которые смотрелись особенно дерзко. 

Читайте также