«Лучше родить ребенка от донора»: Любовь Успенская не разрешает дочери выходить замуж

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Фото: Global Look Press

Королева русского шансона следит не только за карьерой Татьяны Плаксиной, но и ее личной жизнью.

Исполнительница Любовь Успенская рассказала, почему не желает видеть замужество наследницы Татьяны Плаксиной.

За последние время Успенская кардинально изменила жизнь своей 33-летней дочери. Татьяна Плаксина создает внешность мечты и строит карьеру певицы.

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Плаксина благодарна матери за поддержку. А та в свою очередь просит дочь всего лишь не связывать себя узами брака.

«Лучше родить ребенка от донора, а потом можно влюбляться в мужчин, сколько хочешь… Мужчины же — они еще сутенеры и альфонсы. Потом используют общих детей для своей выгоды. Шантаж и прочее, прочее», – призналась Успенская в беседе с mk.ru.

Напомним, ранее Любовь Успенская поделилась планами на дочь.

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