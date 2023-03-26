«Лучше родить ребенка от донора»: Любовь Успенская не разрешает дочери выходить замуж

Исполнительница Любовь Успенская рассказала, почему не желает видеть замужество наследницы Татьяны Плаксиной.
За последние время Успенская кардинально изменила жизнь своей 33-летней дочери. Татьяна Плаксина создает внешность мечты и строит карьеру певицы.
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Плаксина благодарна матери за поддержку. А та в свою очередь просит дочь всего лишь не связывать себя узами брака.
«Лучше родить ребенка от донора, а потом можно влюбляться в мужчин, сколько хочешь… Мужчины же — они еще сутенеры и альфонсы. Потом используют общих детей для своей выгоды. Шантаж и прочее, прочее», – призналась Успенская в беседе с mk.ru.
Напомним, ранее Любовь Успенская поделилась планами на дочь.