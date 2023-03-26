«Лучше родить ребенка от донора»: Любовь Успенская не разрешает дочери выходить замуж

«Лучше родить ребенка от донора, а потом можно влюбляться в мужчин, сколько хочешь… Мужчины же — они еще сутенеры и альфонсы. Потом используют общих детей для своей выгоды. Шантаж и прочее, прочее», – призналась Успенская в беседе с mk.ru.