Екатерина Климова в эффектном платье обнажила идеальные ножки на премии: всех ахнули от такой красоты

На публике Климова появилась в роскошном платье вишневого цвета со шлейфом и открытыми плечами. Актриса продемонстрировала изящную шею. Потом она оголила точеные ножки с четким рельефом. Екатерина покрасовалась на публике. Она кокетливо теребила подол своего вечернего наряда.

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