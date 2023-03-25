Савельева устроила пикник для сына: Сафонов приготовил барбекю и сыграл в футбол

Саша Савельева уже давно стала известной исполнительницей. Она не скрывает, что не всегда хотела стать мамой. Певица уже в браке с Кириллом Сафоновым не спешила заводить детей, а потом у пары не сразу получилось завести ребенка. Но теперь у них растет сына Леон. Супруги редко его показывают, оберегая от лишнего внимания публики.
На днях Савельева и Сафонов отметили день рождения наследника. Они собрали друзей и родных за столом. Однако 25 марта пара решили устроить еще один праздник, но уже на природе. Певица организовала пикник на лужайке. Сам Кирилл жарил мясные котлетки на барбекю. А Леон был в полосатом наряде. После небольшого пира все парни сыграли в футбол.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что сын Савельевой быстро растет. Супругов осыпали комплиментами. Пользователи Сети решили, что пара создает идеальные условия для сына.