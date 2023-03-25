Высмеяла Прилучного и Брутян? Муцениеце рассказала, какую свадьбу считает ужасной

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она снялась в сериале «Закрытая школа». А вот уже развода с Павлом Прилучным копилка с работами у нее значительно пополнилась. Актриса успевает растить двоих детей Мию и Тимофея. При этом она недавно получила роль в театре. А вот устраивать свою личную жизнь звезда не спешит.
Примечательно, что Прилучный в 2022 году снова женился. Он тайно расписался в ЗАГСе с избранницей Зепюр Брутян, а в конце лета они закатили роскошную свадьбу с пышным платьем, особняком и большим банкетом.
Муцениеце призналась, что ее о таком не предупредили. Она сожалела, что ее и детей не позвали на праздник. Актриса считает, что наличие мужчины рядом не говорит об успехе. Она находилась в клинике после коррекции зрения, когда решила обсудить свадьбу.
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«По телику идет мое любимое кринжовое шоу «Четыре свадьбы». Обожаю этих фриков. Что может быть лучше? Я не понимаю, что может быть в голове у людей, чтобы пойти на такое шоу? Если честно, ни одной нормальной свадьбы я там не видела просто. Все ужасные. Свадьба – это вообще странное мероприятие.
Все такие сидят, думают, что будет из еды, все поздравляют. Мне кажется, ого должно быть более камерным, что-ли. Только для двоих. Они вдвоем должны пойти, как мне кажется, и максимально классно провести день. Это мне кажется идеально.
А эти все гульбаньки – кринж. Или свадьба должна проходить так, будущие муж и жена проводят церемонию росписи с гостями, а потом уезжают, а гости гуляют без них. Это классно», – высказалась звезда в своем влоге.