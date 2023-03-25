Высмеяла Прилучного и Брутян? Муцениеце рассказала, какую свадьбу считает ужасной

Примечательно, что Прилучный в 2022 году снова женился. Он тайно расписался в ЗАГСе с избранницей Зепюр Брутян, а в конце лета они закатили роскошную свадьбу с пышным платьем, особняком и большим банкетом.

Муцениеце призналась, что ее о таком не предупредили. Она сожалела, что ее и детей не позвали на праздник. Актриса считает, что наличие мужчины рядом не говорит об успехе. Она находилась в клинике после коррекции зрения, когда решила обсудить свадьбу.

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