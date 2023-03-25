Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она снялась в сериале «Акушерка», а также в фильмах «Зоя», «Экипаж» и «Годунов». Актриса также не раз участвовала в телевизионных шоу. После «Ледникового периода» она решила похудеть. За последние два года ей удалось сбросить несколько килограммов. Звезда стала часто носит облегающие наряды.
Однако 25 марта Ирина поделилась новым фото. Она запечатлелась в толстовке на селфи. Актриса была практически без макияжа. Она продемонстрировала исхудавшее лицо. Ее щечки впали, а скулы стали более выразительными. При этом Пегова была в очках. В последнее время она часто ездит за съемки, поэтому пропала из поля зрения фанатов.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети лишились дара речи. Многие поразились тому, как она изменилась. Некоторые даже не узнали актрису. «Листая ленту сразу не узнала. Я одна такая?», «А с прежними формами было лучше!», «Совсем на себя не стала похожа! Не надо больше худеть! Вы были такая красавица!», «Зря вы, Ирина, так худеете! Даже взгляд скучный», «Пухляшечкой лучше с щенками», — стали писать подписчики.