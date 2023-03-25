Однако 25 марта Ирина поделилась новым фото. Она запечатлелась в толстовке на селфи. Актриса была практически без макияжа. Она продемонстрировала исхудавшее лицо. Ее щечки впали, а скулы стали более выразительными. При этом Пегова была в очках. В последнее время она часто ездит за съемки, поэтому пропала из поля зрения фанатов.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».