«Как красиво и весело»: Марина Юдашкина в черном монохроме оторвалась на празднике у Александра Буйнова

Обычно Алла Борисовна не пропускает вечеринок друзей. Она любит проводить время с близкими, но после переезда в другую страну певица стала реже выходить в свет. А вот Юдашкины накануне повеселились на вечеринке у Александра Буйнова, который отметил свое 73-летие. Марина облачилась в жакет и блузку в черном цвете, подчеркнув свою стройность.

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