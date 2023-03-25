«Как красиво и весело»: Марина Юдашкина в черном монохроме оторвалась на празднике у Александра Буйнова

Валентин Юдашкин продолжает создавать новые коллекции нарядов. Ему помогают жена Марина и дочка Галина. У кутюрье очень дружная семья. Примечательно, что недавно супруги слетали в Дубай, чтобы навестить наследницу и своих внуков: Аркадию, Анатолия и Агату. Также они на два дня съездили в Израиль, где проведали Аллу Пугачеву.
Обычно Алла Борисовна не пропускает вечеринок друзей. Она любит проводить время с близкими, но после переезда в другую страну певица стала реже выходить в свет. А вот Юдашкины накануне повеселились на вечеринке у Александра Буйнова, который отметил свое 73-летие. Марина облачилась в жакет и блузку в черном цвете, подчеркнув свою стройность.
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Александр Буйнов, Марина Юдашкина, Жасмин. Фото: соцсети
«На Дне рождения Александра! Как красиво и весело было вчера! Желаем всех благ! Новых песен! И много концертных программ!» – написала жена кутюрье.
Поклонники отметили, что Буйнов находится в отличной форме. Многие также посчитали, что Примадонны не хватало на вечеринке.