«Как красиво и весело»: Марина Юдашкина в черном монохроме оторвалась на празднике у Александра Буйнова

Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина

Валентин Юдашкин и Марина Юдашкина. Фото: соцсети звезды

Модельер с женой появился на праздновании дня рождения певца. А вот Алла Пугачева пропустила вечеринку.

Валентин Юдашкин продолжает создавать новые коллекции нарядов. Ему помогают жена Марина и дочка Галина. У кутюрье очень дружная семья. Примечательно, что недавно супруги слетали в Дубай, чтобы навестить наследницу и своих внуков: Аркадию, Анатолия и Агату. Также они на два дня съездили в Израиль, где проведали Аллу Пугачеву. 

Обычно Алла Борисовна не пропускает вечеринок друзей. Она любит проводить время с близкими, но после переезда в другую страну певица стала реже выходить в свет. А вот Юдашкины накануне повеселились на вечеринке у Александра Буйнова, который отметил свое 73-летие. Марина облачилась в жакет и блузку в черном цвете, подчеркнув свою стройность. 

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Александр Буйнов, Марина Юдашкина, Жасмин. Фото: соцсети

«На Дне рождения Александра! Как красиво и весело было вчера! Желаем всех благ! Новых песен! И много концертных программ!» – написала жена кутюрье.

Поклонники отметили, что Буйнов находится в отличной форме. Многие также посчитали, что Примадонны не хватало на вечеринке. 

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