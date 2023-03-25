Мария Горбань в мокром купальнике обнажила «сладкие булочки»: сразила весь пляж своим тылом

Мария Горбань уже много лет строит карьеру в кино. Она прославилась благодаря роли жены Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня». Примечательно, что потом они стали часто играть пару. Актриса в свои 36 лет является мамой двоих детей. Она состоит в браке с фотографом. Недавно пара улетела отдыхать на Шри-Ланку.