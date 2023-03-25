Мария Горбань в мокром купальнике обнажила «сладкие булочки»: сразила весь пляж своим тылом

Мария Горбань уже много лет строит карьеру в кино. Она прославилась благодаря роли жены Дмитрия Нагиева в сериале «Кухня». Примечательно, что потом они стали часто играть пару. Актриса в свои 36 лет является мамой двоих детей. Она состоит в браке с фотографом. Недавно пара улетела отдыхать на Шри-Ланку.
С собой Мария взяла множество купальников. Ей удается держать себя в форме. На этот раз актриса покрасовалась в алом монокини у океана. Она с мокрыми волосами стала позировать прямо на побережье. Блондинка продемонстрировала тонкий стан и округлые ягодицы. Горбань с улыбкой подставила изгибы фигуры солнцу.
«Музыка океана», – написала Мария.
Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Ее осыпали комплиментами. «Очаровашка», «Просто нимфа», «Какие горячие булочки», «Выглядит бесподобно», «А такие бывают?», «Точно у всех челюсти отвисли», — стали писать в Сети.