Бузова в топе оголила свои прелести, встретившись с сестрой: решила затмить на празднике

Примечательно, что Ольга в мини-платье спела на сцене свои хиты. А вот потом телеведущая переоделась в модных джинсы и черный топ-бра. Она блеснула своим декольте. Артистка несколько лет назад поссорилась с сестрой Анной. С тех пор они стали реже видеться. Но на этот раз сестры воссоединились.

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