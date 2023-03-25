Бузова в топе оголила свои прелести, встретившись с сестрой: решила затмить на празднике

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью. Она регулярно гастролирует, а также снимается в новых проектах. При этом артистка видится с родными. Не так давно она поужинала с папой. А вот накануне телеведущая решила совместить работу и личное. Она выступила в клубе, куда приехала ее мама Ириной, чтобы отметить день рождения.
Примечательно, что Ольга в мини-платье спела на сцене свои хиты. А вот потом телеведущая переоделась в модных джинсы и черный топ-бра. Она блеснула своим декольте. Артистка несколько лет назад поссорилась с сестрой Анной. С тех пор они стали реже видеться. Но на этот раз сестры воссоединились.
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Поклонники отметили, что Ольга словно решила затмить Анну. Несмотря на то, что они давно помирились, многие замечают между ними напряжение. «Ох, какие классные», «Ой, вместе с Анной? А почему так мало фото?», «Мама наградила красотой», «Оля, решила сразу топик крохотный надеть», — стали писать подписчики.