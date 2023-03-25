Асмус в бикини выскочила из бани, сверкнув «сочными» округлостями: плюхнулось в бассейн прямо «сдобой»

Кристина Асмус уже давно строит карьеру в кино. Она снималась в сериале «Интерны», фильмах «Текст» и «Китобой». Актриса развелась с Гариком Харламовым в 2020 году. После этого в ее копилке появилось много смелых ролей. Она также стала делится более смелыми снимками. Звезда не боится сталкиваться с критикой.
На этот раз Кристина уехала за город. Она проводит время на природе. Актриса решила попариться в бане. Она выскочила на снежную улицу в мини-бикини. Экс-жена Харламова оголила свои прелести. Она бежала по тропинке, сверкнув прыгающим декольте. Асмус плюхнулась пятой точкой в бассейн, улыбаясь в 32 зуба.
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«Поддай-ка лайков, дружище», – написала Асмус.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Однако некоторые заметили, что она поправилась. «Поддам лайков, только после оплаты коммуналки (с. Гарик)», «Вам надо с Бритни Спирс подружится», «Подросли малышки», «Сдоба вся колосится», "«Что еще от вас ждать? Только оголяться можете», — стали писать подписчики.