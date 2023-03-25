Асмус в бикини выскочила из бани, сверкнув «сочными» округлостями: плюхнулось в бассейн прямо «сдобой»

На этот раз Кристина уехала за город. Она проводит время на природе. Актриса решила попариться в бане. Она выскочила на снежную улицу в мини-бикини. Экс-жена Харламова оголила свои прелести. Она бежала по тропинке, сверкнув прыгающим декольте. Асмус плюхнулась пятой точкой в бассейн, улыбаясь в 32 зуба.

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