«Я получила такой подарок»: Брежнева засняла повзрослевшую дочку от бизнесмена Кипермана за игрой на пианино

Вера Брежнева уже давно стала популярно исполнительницей. Она не перестает строить карьеру, но уже за границей. Больше года певица живет в Италии. При этом она много путешествует и недавно возобновила концерты. Артистка даже сменила имидж. Несмотря на свою занятость, она растит дочку Сару от прошлых отношений с бизнесменом Михаилом Киперманом.