«Я получила такой подарок»: Брежнева засняла повзрослевшую дочку от бизнесмена Кипермана за игрой на пианино

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды

Певица поделилась редкими кадрами с младшей дочкой Сарой.

Вера Брежнева уже давно стала популярно исполнительницей. Она не перестает строить карьеру, но уже за границей. Больше года певица живет в Италии. При этом она много путешествует и недавно возобновила концерты. Артистка даже сменила имидж. Несмотря на свою занятость, она растит дочку Сару от прошлых отношений с бизнесменом Михаилом Киперманом. 

Примечательно, что Вера 25 марта поделилась домашними кадрами. Она запечатлела свою повзрослевшую дочку Сару. На новых кадрах девушка играла на новом пианино. 13-летняя наследница артистки исполнила известную композицию. 

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«Сарочка возобновила свои занятия и я получила еще такой подарок», – написала Брежнева. 

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дочка Веры стала высокой и еще более привлекательной. Другие оценили ее музыкальный талант. Напомним, что у певицы есть также старшая дочка Соня, которая много лет живет в США, где учится в университете. 

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