«Я получила такой подарок»: Брежнева засняла повзрослевшую дочку от бизнесмена Кипермана за игрой на пианино

Вера Брежнева уже давно стала популярно исполнительницей. Она не перестает строить карьеру, но уже за границей. Больше года певица живет в Италии. При этом она много путешествует и недавно возобновила концерты. Артистка даже сменила имидж. Несмотря на свою занятость, она растит дочку Сару от прошлых отношений с бизнесменом Михаилом Киперманом.
Примечательно, что Вера 25 марта поделилась домашними кадрами. Она запечатлела свою повзрослевшую дочку Сару. На новых кадрах девушка играла на новом пианино. 13-летняя наследница артистки исполнила известную композицию.
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«Сарочка возобновила свои занятия и я получила еще такой подарок», – написала Брежнева.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дочка Веры стала высокой и еще более привлекательной. Другие оценили ее музыкальный талант. Напомним, что у певицы есть также старшая дочка Соня, которая много лет живет в США, где учится в университете.