Редкие кадры: Топурия запечатлела, как подросший сын бегает по дизайнерской спальне, а сестра читает ему сказки

Примечательно, что Кети растит дочку Оливию от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом, а также сына Адама от нынешнего мужа Льва Деньгова. Супруги часто путешествуют вместе с детьми. А на днях певица сделала ремонт в детской комнате и поставили кровать-машинку для младшего наследника.

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Топурия накануне засняла, как дочка сидит на полу с книжкой и читает сказки. При этом Адам в пижамке бегал по комнате.