Редкие кадры: Топурия запечатлела, как подросший сын бегает по дизайнерской спальне, а сестра читает ему сказки

Кети Топурия

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Солистка группы «А’Студио» засняла, как дети от разных мужчин ладят между собой.

Кети Топурия уже давно стала знаменитой персоной. Она выступает на сцене, исполняя хиты с группой «А’Студио». Певица не скрывает, что уделяет внимание моде. Она выступает в ярких нарядах, а также в обычной жизни старается носить стильные луки. После вторых родов звезда быстро вернулась в форму. 

Примечательно, что Кети растит дочку Оливию от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом, а также сына Адама от нынешнего мужа Льва Деньгова. Супруги часто путешествуют вместе с детьми. А на днях певица сделала ремонт в детской комнате и поставили кровать-машинку для младшего наследника. 

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Топурия накануне засняла, как дочка сидит на полу с книжкой и читает сказки. При этом Адам в пижамке бегал по комнате. 

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие поразились тому, как вырос Лев. Пока родители скрывают лицо малыша. Хотя сыну певицы уже два года. 

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