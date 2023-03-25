Редкие кадры: Топурия запечатлела, как подросший сын бегает по дизайнерской спальне, а сестра читает ему сказки

Кети Топурия уже давно стала знаменитой персоной. Она выступает на сцене, исполняя хиты с группой «А’Студио». Певица не скрывает, что уделяет внимание моде. Она выступает в ярких нарядах, а также в обычной жизни старается носить стильные луки. После вторых родов звезда быстро вернулась в форму.
Примечательно, что Кети растит дочку Оливию от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом, а также сына Адама от нынешнего мужа Льва Деньгова. Супруги часто путешествуют вместе с детьми. А на днях певица сделала ремонт в детской комнате и поставили кровать-машинку для младшего наследника.
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Топурия накануне засняла, как дочка сидит на полу с книжкой и читает сказки. При этом Адам в пижамке бегал по комнате.
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие поразились тому, как вырос Лев. Пока родители скрывают лицо малыша. Хотя сыну певицы уже два года.