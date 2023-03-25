«По блату!»: Гагарина честно призналась, как на самом деле стала звездой

Известная певица Полина Гагарина стала известной после того, как попала на популярный проект Первого канала «Фабрика звезд». При этом попала на шоу артистка по блату. Об этом она сама рассказала журналистам.

«По блату меня взяли. Я была студенткой второго курса эстрадно-джазового училища, и мой педагог по вокалу предложила участвовать в телепроекте – она была подругой Макса Фадеева. Я прошла кастинг уже после набора, так и просочилась в шоу», - заявила она.

Вообще, многие будущие звезды попадали на «Фабрику» именно таким способом, но не все находят силы в этом признаться.

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