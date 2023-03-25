«Повзрослела на целую жизнь»: Валя Карнавал с опухшей щекой пожаловалась на проблемы со здоровьем

25 марта певица и блогер Валя Карнавал вышла в социальные сети, что пожаловаться своим фанатам на здоровье. Организм 21-летней звезды, похоже, решил устроить ей все виды недугов.
«Я просто отказываюсь так существовать, это ненормально. За эти два месяца чего только не было, я на всех «аттракционах» покаталась. У меня температура +40 была, роллами отравилась, герпес вылез. А сейчас достался просто джекпот! У меня вылез зуб мудрости, который мне толкает всю нижнюю челюсть! Я не могу есть, не могу спать, и, предположительно, врач говорит, что я не могу выздороветь, потому что зуб мудрости, когда лезет, очень сильно сажает иммунитет», - сказала Валентина, собираясь вырывать проблемный зуб.
Через некоторое время она показала себя с опухшей щекой и в разбитом состоянии. Либо вырвала зуб, либо он дал осложнения.
«Ребята, я такая глупая… Я так не ценила то время, когда у меня ничего не болело. Я когда выздоровею, обещаю – вообще ни на что жаловаться на буду, никогда, - сказала Карнавал хриплым голосом. - Мне кажется, я повзрослела на целую жизнь. У меня каждый день квест: я постоянно переживаю какую-то боль. Моя жизнь надо мной издевается».
«Ребята, если у вас ничего сейчас не болит – ни живот, ни голова, температуры нет – значит, вы самый счастливый человек, просто наслаждайтесь тем, что у вас ничего не болит».
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Молодая звезда заверила, что очень хочет вернуться на сцену, но не отекшим же лицом. Она очень надеется, что больше ее организм болеть.