Клава Кока в крохотном топе обнажила свои упругие «мячики»: навела камеру прямо на перелести

Клава Кока много лет выступает на сцене. Она регулярно дает концерты и выпускает новые треки. Популярность молодой исполнительницы только растет. Блондинка недавно устроила путешествие по городам России. Она выступила в Иркутске и устроила фотосессию на Байкале. Ей удалось собрать полный зал.
Примечательно, что Клава любит подчеркивать достоинства своей фигуры. Она регулярно красуется в коротких платьях. Певица не скрывает, что ищет себе жениха. На этот раз блондинка зажгла на сцене в кроп-топе и мини-юбке. Она взяла камеру в руки и стала прыгать, засветив округлую грудь. Кока показала глубокую ложбинку.
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«В унисон. Народный хит, получается?» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну прям зажигалочка», «Какое декольте», «В таком наряде замуж точно позовут», «Блондинка с формами», «Какая горячая цыпочка», — стали писать подписчики.