Клава Кока в крохотном топе обнажила свои упругие «мячики»: навела камеру прямо на перелести

Примечательно, что Клава любит подчеркивать достоинства своей фигуры. Она регулярно красуется в коротких платьях. Певица не скрывает, что ищет себе жениха. На этот раз блондинка зажгла на сцене в кроп-топе и мини-юбке. Она взяла камеру в руки и стала прыгать, засветив округлую грудь. Кока показала глубокую ложбинку.

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