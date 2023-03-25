«Без какой-то грязи, без пошлости»: Валерия назвала своих любимых молодых артистов

Светлана Бондарчук спросила у певицы Валерии, каких молодых артистов ей нравится. 54-летняя звезда отметила, что в поколение тиктокеров даже не заглядывает – в этом ее просвещает Регина Тодоренко на шоу «Маска». А те, кого она считает молодыми и талантливыми, – это уже певцы по 25 лет, то есть, «старички» в шоу-бизнесе.

«Мне очень нравится Jony. Считаю, что он совершенно потрясающий музыкант, певец. очень хорошо воспитанный парень. Вот он являет собой пример, как сегодня можно делать интересную профессиональную музыку и то же время сохранять какую-то культуру внутреннюю. Вот он очень интеллигентно это делает, без какой-то грязи, без пошлости, без вызовов, провокаций. Он мегаполярный! Он классный артист. Ну, можно же! Не всегда плохиши привлекают внимание», - высказала Валерия в YouTube-шоу «Света вокруг света».

«Мне нравится Аня Асти. И вообще Artik & Asti как проект. Аня очень талантливая, у нее своеобразный голос… Мне нравится Зиверт. Она, конечно, талантливая девчонка и очень убедительно выглядит на сцене. Мне нравится ее музыка. Это хорошие очень артисты, за ними интересно наблюдать».