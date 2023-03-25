«Я вообще на любителя»: 41-летняя Вера Брежнева удивила внезапной сменой имиджа, став брюнеткой с каре

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Раньше она активно строила карьеру в России и стала очень популярной. Однако в 2022 году певица уехала в Италию. Она теперь готовится к выпуску новых треков и гастролям. Артистка стала реже делать публикации и почти не рассказывает о личной жизни.
Примечательно, что Вера теперь заинтриговала выходом новой песни на украинском языке. Она также впервые за много лет сменила имидж. 41-летняя певица предстала с каре и темными волосами. Из блондинки она превратилась в брюнетку. Артистка также вместе женственных платьев красуется в комбинезонах и брюках.
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Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды
«Тут еще такое дело. Я прекрасно понимаю, что не могу всем нравится. Я вообще на любителя. Не может всем нравится мое творчество. Потому что творчество это резонанс. Нас притягивает только то, что в резонансе с нами. Но. Я не хочу всем нравится. Нет цели угодить всем. Это делает меня свободной по жизни и в том, что я делаю», – рассказала звезда.