«Я вообще на любителя»: 41-летняя Вера Брежнева удивила внезапной сменой имиджа, став брюнеткой с каре

Примечательно, что Вера теперь заинтриговала выходом новой песни на украинском языке. Она также впервые за много лет сменила имидж. 41-летняя певица предстала с каре и темными волосами. Из блондинки она превратилась в брюнетку. Артистка также вместе женственных платьев красуется в комбинезонах и брюках.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».