Губы накрашены, платье с воротничком: Кудрявцева показала, как четырехлетняя дочка оторвалась на вечеринке

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести шоу «Звезды сошлись». Также блондинка успела обрести счастье с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Примечательно, что она родила дочку Марию уже в зрелом возрасте. Теперь кроха главная отрада в доме.
На этот раз Кудрявцева посвятила вечер пятницы, 24 марта, наследнице. Она сводила ее на детский праздник. Девочка нарядила для вечеринки. Она была в башмачках, колготках и платье с модным воротничком «Клодин». Телеведущая разрешила, чтобы ей сделали аква-грим. Кроха была с алами губами и даже стрелками.
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Мария смогла сдержаться, когда в зал выкатили торт для именинника. Она с радостью кричала поздравления. А потом девочка стала отрываться на танцполе. Кудрявцева выложила умилительные кадры в Сеть. Поклонники восхитились тем, как быстро растет дочка телеведущей. Многие отметили, что она мамина копия.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды