Губы накрашены, платье с воротничком: Кудрявцева показала, как четырехлетняя дочка оторвалась на вечеринке

На этот раз Кудрявцева посвятила вечер пятницы, 24 марта, наследнице. Она сводила ее на детский праздник. Девочка нарядила для вечеринки. Она была в башмачках, колготках и платье с модным воротничком «Клодин». Телеведущая разрешила, чтобы ей сделали аква-грим. Кроха была с алами губами и даже стрелками.

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