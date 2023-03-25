«Вы — пример для многих! Только живите!»: соцсети Костомарова после ампутации разрываются от сообщений

В соцсетях Романа Костомарова объяснимое затишье. Последняя публикация датирована 4 января, однако новые комментарии продолжают поступать, причем пик активности приходится на дни новых манипуляций в лечении спортсмена.

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Утром 24 марта Костомарову перенес очередную операцию. Чтобы остановить некроз фигуристу ампутировали пальцы левой руки. Сопереживающие поклонники тут же кинулись на страницу спортсмена со словами поддержки.

«Держись, Роман! Молимся за тебя!», «Ромушка, только живи!», «Тысячи людей из разных стран переживают за вас. Тяжело для всех, но мы верим в вас».

«Роман, вы невероятно сильный! Вы со всем справитесь, с поддержкой вашей семьи и многочисленных друзей и фанатов! Мы молимся за ваше здоровье», «Сил всем близким Романа. Оксана, держитесь, вам сейчас тяжелее всех».

«Роман, вы — пример для многих! Молимся за вас утром, днем и вечером! Только живите!», — пишут интернет-пользователи.

Отметим, что медики не исключают проведение еще одной операции. Если некроз продолжит развиваться, фигуристу ампутируют руку по локоть.