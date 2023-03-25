Тетя Елены Блиновской: «Даже мама не верит в ее марафоны желаний»

Имя Елены Блиновской у многих на слуху. Блогер озолотилась на продаже марафонов желаний и, несмотря на негативные отзывы, продолжает активную деятельность. В Сети Блиновскую шутливо прозвали «баронессой инфоцыган».

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Поклонников у Елены Блиновской немало, как и критиков ее деятельности. К слову, в успех марафонов не верит даже мама прославленной блогерши.

«Мы не верим в этот марафон, никто не верит. Она умеет хорошо говорить, может к любому подойти, с любым пообщаться. Даже мама ее не верит в эти марафоны», – поделилась родная тетя звезды, Галина Алцыбеева.

Ранее появилась информация, что правоохранительные органы начали проверку в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской. Блогерша опровергла слухи, заявив, что честно ведет бизнес и исправно платит налоги.

По материалам РЕН-ТВ