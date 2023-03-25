Смешливая хохотушка! Лягушонком скачет по дому: Кудрявцева засняла дочку от мужа-хоккеиста

Лера Кудрявцева поделилась в stories микроблога свежими кадрами, на которых она запечатлела подросшую дочку Машу. Наследница телеведущей растет смешливой и веселой - родители балуют ее и растят как маленькую принцессу, потворствуя всем ее прихотям. Беззаботное детство, вкусные лакомства, игры - все это позволяет Маше расти в обстановке безмятежного счастья и любви.

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За завтраком с мамой кроха строила смешные гримасы, смеялась и поддразнивала старших. Маша та еще непоседа: малютка лягушонкой скачет по дому, тем более, что мама совсем не против таких шалостей. Дети, есть дети! Души в дочке не чает и муж телеведущей хоккеист Игорь Макаров.