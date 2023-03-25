«Его душевное состояние на грани»: Домнина не отходит от Костомарова, кормит его с ложечки

Лучшие московские врачи отчаянно пытаются сохранить жизнь олимпийскому чемпиону Роману Костомарову. Но некроз пока не отступает, а это значит, что медикам приходится проводить новые и новые операции по ампутации конечностей.

Из-за гангрены Роману уже ампутировали обе ноги по колено, а также кисти на руках. Некроз может также забрать руку по локоть, но пока врачи пытаются остановить недуг.

Состояние Костомаров остается тяжелым - как физическое, так и душевное.

«Когда в сознании, ведет себя порой агрессивно. Его душевное состояние на грани. Человек все понимает...» - заявил источник kp.ru.

Жена Костомарова Оксана Домнина постоянно находится рядом с любимым мужем. Она много читает ему вслух и кормит из ложечки.

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