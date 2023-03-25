«Сдавайте билеты!»: мэр Краснодара призвал гнать в шею Ани Лорак

Мэр Краснодара Евгений Наумов обратился к жителям города с просьбой сдать билеты, которые они купили на концерт украинской певицы Ани Лорак. Градоначальник подчеркнул, что артистка поддерживает свою родную страну и вырученные деньги могут пойти на ее поддержку.

«Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто выступает против наших ребят!» - заявил он.

Глава Краснодара отметил, что отмена выступления «неизбежна».

Концерт Лорак должен был состояться в Краснодаре 27 апреля. Люди уже начали сдавать билеты.

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