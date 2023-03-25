«Они придурковатые»: Капаклы и Африкантову разобрал на молекулы известный продюсер

Имена звезд «Дома-2» Романа Капаклы и Марины Африкантовой вот уже несколько дней не сходят с первых страниц новостей. Капаклы закрутил интрижку с Татьяной Мусульбес прямо под носом у своей жены. Узнав, Африкантова помчалась подавать на развод.

Примечательно, что пара выясняет отношения на глазах у многотысячной аудитории. Что Роман, что Марина не стесняются в выражениях, хотя и клялись друг другу в вечной любви.

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Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров знаком с ситуацией. Он резко негативно относится к выяснению отношений на публике, считая, что Роман и Марина не умеют завоевывать внимание по-другому, а потому и ругаются в открытую.

«Вот когда делаешь духи, за тобой остается шлейф. То же самое и здесь: должен остаться шлейф. А какой здесь шлейф? Что они придурковатые? Какие нормальные востребованные люди будут показывать свою личную жизнь? Наоборот, стараются скрыть. А кому интересно, с кем они спали? Таких людей от 20% населения» — недоумевает Ашуров.

По материалам «Пятого канала»