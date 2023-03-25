Медведев об иноагентах: «Живешь там - живи, хочешь гадости говорить - говори. Но деньги в России получать нельзя»

Дмитрий Медведев выступил за введение законодательного запрета иноагентам получать доходы из источников в России. А заодно выразил свое мнение в отношении артистов, писателей и журналистов, покинувших нашу страну в 2022 году.

«Хотели уехать - уехали. Если тихо сидят - их право сидеть или возвращаться. Это личный выбор каждого человека, - цитирует ТАСС заместителя председателя Совета безопасности РФ. - В конце концов, даже за этот выбор, если это просто выбор где жить, осуждать невозможно с правовой точки зрения».

«Свою страну бросать в сложную минуту - это аморальный поступок. Что касается тех, кто живет там, но получает деньги из источников в России, да еще и совершил уголовное преступление, связанное с дискредитацией наших вооруженных сил, - это, действительно, и аморально, и недопустимо».