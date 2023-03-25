Величество должны мы уберечь: Карл III отложил визит во Францию на фоне народных протестов

Король Великобритании Карл III хорошенько подумал и решил отложить свой трехдневный визит во Францию, где разгорелись народные протесты против правительства.

24 марта монарх созвонился с президентом Макроном, и они решили, что с официальным визитом лучше повременить. Сын Елизаветы II собирался приехать в Париж 26 марта и принять участие в ряде торжественных мероприятий. Но недовольные пенсионной реформой французы заполонили улицы города и пригрозили сорвать визит короля.

Елисейский дворец опубликовал заявление, в котором говорится, что Франция надеется приветствовать короля Карла «в условиях, соответствующих нашим дружеским отношениям», подчеркнув свое желание, чтобы это случилось «как можно скорее».