Романа Костомарова вновь подключили к аппарату ИВЛ: последние новости

Еще одна операция в копилку Романа Костомарова: фигуристу ампутировали пальцы левой руки. Тем самым врачи «Коммунарки» делают все возможное, чтобы остановить некроз и вернуть спортсмена к жизни.

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Операция прошла успешно ранним утром 24 марта. Известно, что из-за манипуляции Роман мог сильно перенервничать, а это чревато риском удушения. По этой причине медики решили перестраховаться и подключили олимпийского чемпиона к аппарату ИВЛ.

На данный момент состояние Романа Костомарова не вызывает опасений у медиков.

Ранее врачи не исключили, что если некроз продолжит развиваться, то Костомарову грозит очередная ампутация.

По материалам «Известий»