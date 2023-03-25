85-летняя Джейн Фонда призналась, что расслабляется с помощью игрушек для взрослых

Бэрримор даже встала на колени, чтобы выспросить у Фонда подробности (больше для решения собственных женских проблем, чем для интереса зрителей). Легенда кино ответила, что принесла одну из своих расслабляющих штучек в подарок молодой коллеге. Гадать не нужно – это оказался вибратор. Достав его из коробки, Дрю сказала «алло», поднеся прибор к уху.

Шалости актрис можно увидеть в записи передачи, только уберите от экрана детей.