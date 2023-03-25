85-летняя Джейн Фонда призналась, что расслабляется с помощью игрушек для взрослых

85-летняя актриса Джейн Фонда стала гостьей «Шоу Дрю Бэрримор», и ведущая задала ей провокационный вопрос.
«Я слышала, Джейн, что ты расслабляешься с помощью ванн и медитаций. Правда ли, что там у тебя также может быть задействована игрушка для взрослых?» — спросила Дрю.
Возрастная актриса была шокирована, но все-таки ответила.
«Вот моя кровать, вот мой комод, а в верхнем ящике комода — вы бы сошли с ума, если бы увидели, что там», — сказала Джейн.
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Бэрримор даже встала на колени, чтобы выспросить у Фонда подробности (больше для решения собственных женских проблем, чем для интереса зрителей). Легенда кино ответила, что принесла одну из своих расслабляющих штучек в подарок молодой коллеге. Гадать не нужно – это оказался вибратор. Достав его из коробки, Дрю сказала «алло», поднеся прибор к уху.
Шалости актрис можно увидеть в записи передачи, только уберите от экрана детей.