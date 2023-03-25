Жигунов в смокинге вывел в свет 50-летнюю брюнетку жену: точная копия «няньки Вики»

Жигунов в смокинге вывел в свет 50-летнюю брюнетку жену: точная копия «няньки Вики»

Сергей Жигунов и Виктория Ворожбит. Фото: Борис Кудрявов / КП

«Гардемарин» все еще крепок в плечах, и это несмотря на седину...

Сергей Жигунов появился на церемонии вручения Национальной кинематографической премии. На светском мероприятии актера сопровождала его 50-летняя жена Виктория Ворожбит. Поклонники в очередной раз поразились тому, как избранница Жигунова похожа на «няньку Вику». Напомним, что в свое время актер ухаживал и за Анастасией Заворотнюк. Похоже, Сергей решил вернуть моду на брюнеток.

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Жигунов покрасовался в смокинге, белой сорочке с бабочкой. Гардемарину уже 60 лет, однако он все еще крепок в плечах, несмотря на седину.

Сергей Жигунов в смокинге с Викторией Ворожбит. Фото: Борис Кудрявов / КП

Кстати, у Виктории и Сергея есть дети от предыдущих отношений. 60-летний Жигунов – отец 32-летней Марии. Дочь артиста появилась в его браке с актрисой Верой Новиковой.

У Виктории есть взрослый сын Александр, ему 24 года.

По материалам kp.ru

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